Неделя до выборов: рейтинг "Голоса" растет, "ЕС" и "Батькивщина" теряют поддержку

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова" с 5 по 11 июля.

Отмечается, что наибольшую поддержку среди украинцев имеет партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 41,5% опрошенных украинский, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,0%, за партию "Сила и честь" - 4,6%.

За "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 3,8% респондентов, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,0% , за партию "Гражданская позиция" - 1,8%, за партию "Объединение "Самопомощь"- 1,4%, за "партию Шария"- 1,2%.

Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей.

По данным Центра, на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Сообщается, что было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним: согласно исследованию Центра Разумкова, проведенного с 13 по 20 июня, среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, 42,7% украинский готовы были проголосовать за "Слугу народа", 10,5% хотели поддержать "Оппозиционную платформу - За жизнь", 10,2% - за "Батькивщину", 9,8% - за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко и 6,4% хотели видеть в парламенте партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Исследования социологической группы "Рейтинг" с 6 по 10 июля, показывало, что "Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,6%), партию "Европейская Солидарность" (8,2%), партию "Голос" (6,6%) и "Батькивщина" (6,4%).

Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 25 июня по 7 июля: "Слуга народа" - 48,5%, "Оппозиционная платформа - За Жизнь" - 14,1%, "Европейская Солидарность" - 9,2%, "Батькивщина" - 6,2%, "Голос" - 4,4%.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

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