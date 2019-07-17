Рейтинг КМИС: "Голос” может не попасть в Раду, "Батькивщина" близка к вылету

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля.

Так, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 52,3% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" - 10,3%, за партию "Европейская Солидарность" - 7,9%, за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 5,8%, за партию "Сила и Честь" - 5,1%.

Вместе с тем сообщается, что партия "Голос" близка к проходу в парламент, за нее готовы проголосовать 4% респондентов.

Кроме того за партию "Оппозиционный блок" - проголосовали бы 3%, за партию "Гражданская позиция" - 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за "Партию Шария" - 1,5%, за партию "Свобода" - 1,5%, за "Украинский стратегию Гройсмана" - 1,3%.

За другие партии в целом проголосовали бы 2,4%.

Сообщается, что методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет .

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

В КМИС отметили, что на прохождение партии в Раду влияет также и погрешность выборки.

"Во-первых, важно принимать во внимание погрешность. Если партия набирает 5% - это не значит, что она проходит. Поэтому на самом деле говорить, что кто-то проходит или не проходит сложно. Они (партии "Голос" и "Сила и честь" на грани прохождения в парламент) ", - цитирует Громадское заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого.

Он добавил, что аудитория, среди которой проводился опрос, не включает военнослужащих, людей, которые проходят лечение, заключенных и ряд других категорий.

По его словам, в партии "Сила и честь", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" не кристаллизованный электорат и они довольно пересекаются, то есть избиратели каждой из этих партий имеют запасной вариант среди партий конкурентов.

Заместитель исполнительного директора КМИС отметил, что также на выбор людей сейчас существенно влияют медиаприводы.

"Поэтому с учетом погрешности и этих факторов показатели могут быть ниже или выше. Все будет решаться сейчас, в течение последней недели", - подытожил Грушецкий

Напомним: 15 июля опрос, проведенный "Центром Разумкова" показал, что наибольшую поддержку среди украинцев имеет партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 41,5% опрошенных украинский, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7 0%, за партию "Сила и честь" -4,6%.

Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 25 июня по 7 июля: "Слуга народа" - 48,5%, "Оппозиционная платформа - За Жизнь" - 14,1%, "Европейская Солидарность" - 9,2%, "Батькивщина" - 6,2%, "Голос" - 4,4%.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

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