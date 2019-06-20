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Новый опрос: "Голос" Вакарчука уже перегнал "ЕС" Порошенко

20.06.2019 / 13:56
В Верховную Раду Украины проходят пять политсил, лидирует по-прежнему партия "Слуга народа", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

Так, согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (34,5% из всех опрошенных). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 11,1% определившихся (и 8% из всех опрошенных), за партию "Голос" Святослава Вакарчука - 8,1% респондентов (6% среди всех порошенных)

Также преодолевают проходной 5%-й барьер партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3% среди определившихся и 5,2% всех опрошенных) и "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко (5% среди определившихся и 3,6% всех опрошенных).

Может преодолеть 5%-й барьер и пройти в парламент партия "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко, которую готовы поддержать 4,1% тех, кто определился с симпатиями (3% всех опрошенных).

Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко набирает лишь 2,2% среди определившихся, партии Радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Свобода" Олега Тягнибока – по 2,1% определившихся (все три политсилы набирают по 1,6% среди всех опрошенных респондентов).

За партию премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" готовы проголосовать 1,9% определившихся (1,4% всех опрошенных), за "Оппозиционный блок" - 1,8% (1,3%), за ВО "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового - 1,2% (0,8%). Рейтинг других политических сил - менее 1%.

Также, согласно опросу, более половины респондентов верят в то, что партия "Слуга народа" преодолеет 5% избирательный барьер и попадет в будущий парламент. Около 40% говорят так о партии "Батькивщина", треть - о партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", четверть – о партии "Европейская солидарность", каждый пятый – о партии "Голос". Среди сторонников политических сил с относительно высоким рейтингом более 70% верят в то, что их фавориты попадут в Верховную Раду.

Кроме того, 77% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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выборы, опрос, рейтинг, Голос
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