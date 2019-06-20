Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

Но сорвалась после убийства т.н. "главы ДНР" Александра Захарченко.

"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", - сказал Медведчук в интервью русской службе "BBC", опубликованном в среду, 19 июня.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду убийство Захарченко, политик ответил: "Да. Фактически мы почти договорились".

Медведчук заявил, что представители бывшей украинской власти, которые сейчас находятся в России и которые не могут вернуться в Украину (как, например, экс-президент Украины Виктор Янукович, приближенный к нему украинских бизнесмен Сергей Курченко), должны нести ответственность, "если в их действиях есть состав преступления". "Если они договорятся с новой властью, то все может быть. Но я считаю, что они должны отвечать", - добавил политик.

На вопрос о том, общается ли он с ними, Медведчук ответил отрицательно.

"Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой. Я давно вышел из того возраста, когда могу просто так прощать. Я этим людям ничего не прощаю, потому что они довели мою страну до этого, - не эти, что пришли, а они довели. Вот это главное. И это будет во мне всегда. Янукович никогда не был пророссийским. Так думали. Он был проянуковичевским. Они два года врали про "европейский выбор" для страны. Они нагло и цинично врали. Вот все, кого вы назвали… Янукович там, Азаров (экс-премьер-министр Украины Николай Азаров – ИФ), это они страну довели, я это знаю", - сказал глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Отвечая на вопрос, почему тогда президент России Владимир Путин терпит всех их в своей стране, Медведчук ответил: "Задайте вопрос Владимиру Путину".

Политик также рассказал, что летает в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, через территорию Беларуси. "Сажусь в самолет в Киеве, потом сажусь в Гомеле или в Минске, а потом оттуда лечу в Москву или Санкт-Петербург… Смотрите, какой маразм: поездом я могу сесть вечером и утром приехать в Москву, напрямую. А самолетом я должен лететь через Гомель, а напрямую запрещено. Они думали, что это усложнит мне… наверное, усложнили – я летал за час десять, теперь летаю за два", - сказал он.

Медведчук отметил, что и раньше летал законно, так как "были запрещены регулярные рейсы, а нерегулярные разрешались, если при этом давали разрешение две стороны". "Мне давала разрешение Россия, и, естественно, Украина не могла отказать. Не было никаких специальных разрешений, хотя спекулировали на этом несколько лет", - пояснил он.

Источник