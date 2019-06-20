Войти | Зарегистрироваться
15:14

четверг,
20 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Соборе УПЦ КП Филарет критикует Порошенко, Томос и название ПЦУ

20.06.2019 / 14:49
Экс-глава УПЦ КП заявил, что в получении Томоса более всего был заинтересован Порошенко

В Свято-Владимирском соборе Киева 20 июня проходит Собор УПЦ КП, который экс-глава Церкви Филарет решил созвать для восстановления Киевского Патриархата.

Как сообщает «Страна», на Соборе Филарет заявил о недостатках Томоса, раскритиковал Петра Порошенко и название новой церковной структуры.

По словам Филарета, Томос не предоставил полной автокефалии, о которой все говорили. Кроме этого Филарет высказал свое недовольство названием новой Церкви – «ПЦУ», так как, по его мнению, права Церкви распространяются только на территорию Украины, и не распространяются на зарубежные приходы.

Также, по словам Филарета, ПЦУ в случае внутренних конфликтов должна будет их решать в Греции, что подтверждает еще раз зависимость украинской Церкви.

«Мы благодарим Вселенского Патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской - в другую – Константинополя», - заявил Филарет.

Кроме того, экс-глава УПЦ КП заявил, что в получении Томоса более всего был заинтересован бывший президент.

«Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь на выборах», - заявил Филарет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Филарет, Собор
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.