Войти | Зарегистрироваться
19:46

четверг,
20 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

РПЦ: Собор Филарета говорит о нежизнеспособности проекта Константинополя

20.06.2019 / 18:22
Сегодня на Соборе УПЦ КП Филарет отменил решение Собора от 15 декабря 2018 года

Решение Филарета Денисенко восстановить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата говорит о провале планов Константинополя по созданию новой украинской Церкви, считают в Московском Патриархате.

«Нет ничего удивительного, что здание, построенное не на основании священных канонов Церкви, а в угоду сезонным политическим интересам, начинает стремительно разрушаться после очередных выборов», - заявил «Интерфаксу» в четверг замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

По словам священника, «стоило немного перемениться обстановке - и вдруг всё стало ясно как в солнечный день, не замедлило и прозрение, что ситуативная ложь ничего хорошего не принесла, признания со стороны Поместных Православных Церквей не было и нет, а значит, и незачем было делать вид, что в богато украшенном свитке для гастролей по областям Украины речь действительно идет об автокефалии, то есть полной и признанной всеми самостоятельности, незачем было делиться правами с Константинополем».

При этом он посетовал, что в проекте приняли участие не только политики и представители неканонических религиозных организаций.

«Самая большая печаль - о Константинопольской Церкви, с которой так многое связано в нашей истории, да и в недавней нашей жизни, по крайней мере, для некоторых из нас, - отметил представитель РПЦ. - Как могли так дешево прельститься носители многовекового опыта и предания? Когда теперь снова засветит солнце над Царьградом? Не нахожу ответа на эти вопросы. Больно».

В четверг на Соборе УПЦ КП Филарет отменил решение Собора от 15 декабря 2018 года, на котором неканонический Киевский Патриархат объявил о самороспуске. Поблагодарив патриарха Варфоломея за попытку решить церковную проблему Украины, Филарет вместе с тем заявил, что его не устраивает содержание Томоса об автокефалии новой Церкви Украины.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, РПЦ, Филарет, Собор
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.