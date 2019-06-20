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Генсек НАТО: обнародование имен четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17 – важная веха в установлении правды

20.06.2019 / 18:16
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует факт обнародования имен четырех подозреваемых, причастных к трагедии рейса МН17 в июле 2014 года.

"Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечении справедливости за убийство 298 человек из 17 стран", - цитирует заявление Столтенберга пресс-служба НАТО в среду, 19 июня.

При этом он отметил, что "полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов". "Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - подытожил генсек НАТО.

Как сообщалось, совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 Малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Источник 

МН17, Столтенберг
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