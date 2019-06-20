Депутат Романюк в суде заявил, что церковь в ВР создает угрозу для его жизни и здоровья во время работы

Народный депутат Виктор Романюк обратился в Окружной административный суд Киева и просил закрыть Свято-Владимирский храм УПЦ, который находится в помещении комитетов Верховной Рады Украины.

В обосновании своих требований, в частности, Романюк отметил, что существование церкви создает угрозу для его жизни и здоровья во время работы в комитетах ВР, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел и Dsnews.ua.

18 июня в судебном реестре было опубликовано решение по данному иску. Суд обязал Управление административными зданиями Управления по делам Аппарата Верховной Рады Украины прекратить деятельность Свято-Владимирского храма.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.