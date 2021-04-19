Депутаты Верховной Рады хотят отнять у религиозных организаций право на постоянное землепользование

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 5385 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты об отмене института права постоянного пользования земельными участками».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы (ИРС), данный законопроект предлагает заставить религиозные организации перейти от безвозмездного пользования земельными участками к платной аренде на коммерческих началах.

«Данная законодательная инициатива касается непосредственно и религиозных организаций, которые пока еще имеют возможность бесплатно пользоваться земельными участками для своей духовной и социальной деятельности», - сообщается на сайте ИРС.

Новый законопроект подготовили 18 членов фракции партии «Слуга народа», 14 из которых – члены Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, в том числе и глава Комитета.

Главная цель – увеличить доходы местных бюджетов по арендной плате за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Для этого авторы законопроекта предлагают полностью отменить право на постоянное землепользование (ст. 92 Земельного кодекса), на основании которого религиозные организации имеют возможность бесплатно пользоваться земельными участками для своей духовной и социальной деятельности.

По словам экспертов, данный законопроект не содержит изменений в статью 82 Земельного кодекса, которые бы позволили религиозными организациями приобретать землю в собственность, поэтому им не предоставляется возможность выкупить участки государственной и коммунальной собственности, которыми они пользуются сейчас.

Таким образом нардепы хотят заставить религиозные организации перейти от бесплатного постоянного землепользования к платной аренде на коммерческих началах, подчеркивают в экспертной среде. При этом для получения в аренду новых земельных участков религиозным организациям будет необходимо участвовать в земельных торгах, что подразумевает значительное повышение цены арендной платы и для многих религиозных организаций сделает пользование землей невозможным.

В Иституте религиозной свободы напомнили, что право на постоянное землепользование для религиозных организаций было восстановлено в 2009 году по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Благодаря этому праву религиозные организации могут безвозмездно пользоваться землей государственной и коммунальной собственности только с некоммерческой целью. Такой режим землепользования был введен в качестве компенсации за более 70 лет репрессий и экспроприированную советской властью в пользу государства церковную собственность.