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Патриарх Кирилл рассказал, почему власть - это подвиг служения

19.04.2021 / 18:01
Патриарх Кирилл рассказал, почему власть - это подвиг служения
Источник: Патриархия.ру
Кто хочет быть бо́льшим, пусть будет слугой, а кто хочет быть первым - да будет рабом

Чем выше и значительнее власть, тем бо́льшие обязанности и бо́льшую ответственность возлагает Господь.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви сказал в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Кто хочет быть бо́льшим, пусть будет слугой, а кто хочет быть первым - да будет рабом. И это не гипербола, не притча - это прямое указание и прямое обращение ко всем, кто во власти. Вот тогда власть становится близкой народу и поддерживается народом, а носитель такой власти становится любимым руководителем и даже национальным героем. То же касается и Церкви, ведь и здесь власть. Власть духовная, но под этой духовной властью - многие люди. И когда священнослужитель призывается к особенно высокому служению, когда он призывается стать епископом Церкви и поднимается выше по иерархической лестнице, - как важно, чтобы с каждой новой ступенькой все отчетливее и отчетливее утверждалась мысль о том, что каждая новая ступенька, по которой человек поднимается, в том числе служа Господу в Церкви, - это новая ступенька к новым подвигам и новым трудам», - объяснил Патриарх.

Он напомнил, что власть необходимо воспринимать как ответственное служение и в семье.

«Власть в семье - это в первую очередь отдача того, кто ею обладает, полная отдача себя во благо мужа или жены, детей и всех тех, кто в семье. Если именно таким образом мы будем воспринимать власть - как служение, даже как рабство во благо других людей, - то резко сократится количество карьеристов. Человек, стремящийся только подниматься по служебной лестнице, неблагонадежен для Царствия Небесного, ведь на нем не исполнятся сегодняшние слова Господа и Спасителя, а значит, и участие во власти не принесет благо ни самому человеку, ни тем более тем, над кем он поставлен, - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Предстоятель призвал помнить, что от разумного отношения к власти зависит единство общества и народа, и тогда люди будут «воспринимать власть с уважением, благодарностью и послушанием».

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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