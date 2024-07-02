Зеленський: Працюємо над забезпеченням ЗСУ необхідною зброєю, амуніцією і сучасними технологіями

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, передає Укрінформ.

Глава держави зазначив, що «тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей, - це потрібно, щоб завжди формулювало військове керівництво», а він зі свого боку працює над забезпеченням ЗСУ необхідною зброєю, амуніцією і сучасними технологіями.

«Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони ідуть за цим планом», - сказав Зеленський.

Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.

«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», - акцентував Зеленський.