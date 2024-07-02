На період воєнного стану єДокумент має таку ж юридичну силу, що й документ із фото

Про те, що таке "єДокумент" в "Дії" та як ним користуватись - в матеріалі РБК-Україна.

Ще в березні 2022 року Кабінет міністрів підтримав використання тимчасового цифрового посвідчення особи "єДокумент". Він містить усю необхідну інформацію, а також QR-код.

Кому знадобиться та як завантажити

В першу чергу, варто пояснити, що документ повинен автоматично відображатись у застосунку "Дія", якщо у вас підтягнуті цифровий паспорт або ж водійське посвідчення. В такому випадку "єДокумент" також "підтягнеться" разом з фотографією одного з вищезгаданих електронних документів.

Загалом документ використовується для підтвердження особи, оскільки не усі люди, які евакуювалися в більш безпечні області України, мають із собою паперові документи.

Кому можна пред'явити "єДокумент"

Електронний документ можна пред'явити правоохоронцям або ж воїнам територіальної оборони (ТрО) на блокпостах для підтвердження особи.

"єДокумент" містить в собі:

паспортні дані;

РНОКПП (картку платника податків).

Що робити, якщо не підтягує фото

Як й згадувалось вище, "єДокумент" повинен "підтягнути" фотографію з вашого цифрового паспорта або ж водійського посвідчення. Втім, якщо цього не сталось, це не створить жодних проблем для вас, оскільки електронний документ має таку ж юридичну силу, що й документ із фото на період воєнного стану.