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Митрополит Филарет объехал Львов с частичкой Креста Господня

23.03.2020 / 10:55
Митрополит Филарет объехал Львов с частичкой Креста Господня
Львовская епархия Источник: Центр информации УПЦ
С четырех сторон города и на центральной площади митрополит совершил литию и окропил святой водой

Митрополит Львовский и Галицкий Филарет 22 марта совершил объезд вокруг Львова с частицей Животворящего Креста Госродня и иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица» (Пантанаса-Целительница).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, с четырех сторон города и на центральной площади митрополит совершил литию и окропил святой водой с особыми просьбами об избавлении от страшной смертоносной болезни.

Во время молитвенной поездки, владыка вместе со священнослужителями совершил молебеный канон и акафист Пресвятой Богородице, правило Животворящему Кресту, молебны святому Иоанну Предтече и святителю Николаю чудотворцу.

Источник: Inpress.ua
Львов, УПЦ
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