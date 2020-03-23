Митрополит Филарет объехал Львов с частичкой Креста Господня

Митрополит Львовский и Галицкий Филарет 22 марта совершил объезд вокруг Львова с частицей Животворящего Креста Госродня и иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица» (Пантанаса-Целительница).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, с четырех сторон города и на центральной площади митрополит совершил литию и окропил святой водой с особыми просьбами об избавлении от страшной смертоносной болезни.

Во время молитвенной поездки, владыка вместе со священнослужителями совершил молебеный канон и акафист Пресвятой Богородице, правило Животворящему Кресту, молебны святому Иоанну Предтече и святителю Николаю чудотворцу.