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Директор МВФ пообещала Зеленскому поддержку в связи с коронавирусом

23.03.2020 / 10:18
Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Зеленского и Георгиевой, сообщает 22 марта пресс-служба президента, Георгиева в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией.

Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан".

Собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в ​​связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Вместе с тем, Георгиева написала в Twitter, что Фонд поддерживает Украину в ситуации с распространением коронавируса.

Прямая речь Георгиевой: "Сегодня провела очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".

Источник

коронавирус, МВФ, Зеленский
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