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Глава Минздрава Емец выступает за введение чрезвычайного положения в Украине

23.03.2020 / 09:47
Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.

Об этом в Facebook информирует Минздрав.

“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы”, - подчеркнул глава ведомства.

Илья Емец добавил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Как сообщалось, министр здравоохранения Илья Емец предложил Кабмину урегулировать вопрос регистрации дезинфицирующих средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Источник

чрезвычайное положение, Минздрав, Емец
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