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В Сумах священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с чудотворными иконами

23.03.2020 / 16:27
В Сумах священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с чудотворными иконами
Сумщина православна Источник: Центр информации УПЦ
Малочернетчинский образ Христа Спасителя прославился в конце XIX века во время эпидемии холеры

В Сумах 22 марта священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход с чудотворными иконами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Сумщина православна», священники благословили Сумы Малочернетчинским чудотворным образом Христа Спасителя «Хлеб Жизни», Корсунской-Шпилевской иконой Пресвятой Богородицы («Прозренной»), иконой святителя Иоасафа Белгородского, а также ковчегом с частицей святых мощей святого великомученика Пантелеимона целителя, окропляя святой водой. По дороге священнослужители возносили молитвы перед уважаемыми святынями.

Малочернетчинский образ Христа Спасителя прославился в конце XIX века во время эпидемии холеры. В июле 1892 икону привозили в Сумы, где во время многолюдного молебна на Покровской площади с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему. Вскоре болезнь отступила.

«Верим, что как тогда, так и сегодня, Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и святые угодники представлять милость и любовь к земле нашей и народа», - говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
Сумы, УПЦ
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