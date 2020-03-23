Войти | Зарегистрироваться
18:01

понедельник,
23 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Наместники и игуменьи киевских монастырей УПЦ решили, как будут помогать людям во время пандемии

23.03.2020 / 16:47
Наместники и игуменьи киевских монастырей УПЦ решили, как будут помогать людям во время пандемии
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Возглавил собрание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич)

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось собрание викарных епископов, наместников и игумений монастырей Киевской епархии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на собрании было зачитано циркулярное письмо об участии епархий УПЦ в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Возглавил собрание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

На совещании было решено «наладить закупку, пошив и бесплатное распространение на каждом приходе и в монастырях Киева средств индивидуальной защиты. Монастырским пошивочным мастерским переориентировать свою деятельность на пошив защитных масок для населения».
Медицинским работникам будет предложено жилье в монастырях УПЦ в период карантина, а на приходах будут создаваться волонтерские группы.

«Волонтерские группы для обеспечения предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозки на собственном транспорте медицинских работников к месту их работы и домой», - говорится в документе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.