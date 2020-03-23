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Вокруг Днепра митрополит Ириней совершил крестный ход с иконой Божией Матери «Споручница грешных»

23.03.2020 / 17:04
Вокруг Днепра митрополит Ириней совершил крестный ход с иконой Божией Матери «Споручница грешных»
Днепропетровская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Возле поклонных крестов на окраинах города Днепра митрополит Ириней возносил молитвы

Вокруг Днепра митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил крестный ход с иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, во время двухчасового молитвенного путешествия было совершено акафистное пение иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Возле поклонных крестов на окраинах города Днепра митрополит Ириней возносил молитвы Господу Богу, Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от губительного поветрия и смертоносныя заразы, осеняя город и его жителей образом и окропляя освященной водой.

Источник: Inpress.ua
Днепр, УПЦ
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