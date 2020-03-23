Карантин закончится не скоро: Комаровский дал советы при коронавирусе

Медик не смог назвать точную дату окончания, но сделал свой прогноз относительно длительности карантина. Доктор убежден, что карантин в Украине закончится тогда, когда 28 дней подряд не будет появляться новых заражений.

Известный педиатр опубликовал новое видео с ответами на популярные вопросы о том, как противостоять COVID-19 и как можно обезопасить себя от вируса.

Доктор Комаровский в своих расчетах даты окончания карантина ориентируется на мнение мировых эпидемиологов. Он убежден, что она не прекратится даже после того, как коронавирусом заболеют до 80% населения Земли.

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабиться можно будет тогда, когда в течение 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – заявил он.

При этом врач уточнил, что ситуация должна стабилизироваться и в соседних странах, а не только в Украине.

Помимо множества ответов на вопросов, доктор Комаровский прокомментировал идеи "умельцев" в условиях нехватки антисептиков обеззараживать руки водкой и самогоном.

"Протирать (водкой - ред.) можно, но толку никакого. Для оказания дезинфицирующего эффекта в отношении коронавируса концентрация спирта должна быть не менее 65%", - отметил доктор.

Также Комаровский добавил, что при покупке санитайзеров и любых других средств для профилактики важно обращать внимание на концентрацию спирта.

Также Комаровский ответил на вопрос о том, есть ли смысл обрабатывать руки медицинским спиртом или самогоном, чтобы убить вирус.

"Спиртом - да, но не имеет смысла. Нам не нужен 90%-ый спирт- он будет сильнее поражать и высушивать руки. Если выше 65% - обрабатывать можно, но принято в спирт добавлять глицерин", - отметил педиатр.

Дело в том, что глицерин замедляет скорость испарения спирта, и контакт с кожей будет более длительный, поэтому и бактерицидный эффект будет выше.

"Ну и самогон вообще очень важен. У нас огромное количество самогонщиков. Реально умельцы, которые делают самогон выше 70% - таких достаточно много. И сейчас их всех надо использовать", - рассказал доктор высшей категории.

Комаровский уточнил, что можно взять самогон, добавить туда глицерин и использовать как санитайзер.

"Но при условии, если вам недоступно нормальное дезинфицирующее средство", - отметил доктор.

Также доктор ответил на часто задаваемый вопрос о промывании мылом рта, носа и даже глаз. По сего словам, мыло раздражает слизистые оболочки, что в свою очередь подавляет местный иммунитет. Поэтому этого делать категорически нельзя.

"Представьте, что на слизистой оболочке есть вирус. Вы обработали мылом и убили его. Но после этого химического ожога щелочью слизистая оболочка становится более восприимчивой, и заразиться становится легче", — рассказал Евгений Комаровский.

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