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Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у Броварах

02.03.2023 / 18:30
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у м. Бровари Київської області, в якій загинуло колишнє керівництво відомства, на кінець березня - початок квітня поточного року.

"Я думаю, що місяць-півтора, десь так", - сказав Клименко, відповідаючи на відповідне запитання під час інтерв'ю, записаного 21 лютого та показаного в ефірі Національного телемарафону у середу, 1 березня.

"Щойно буде закінчено всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції, з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування у нас у країні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу, і результати", - додав міністр.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

Кабінет Міністрів переніс кінцеву дату подання звіту урядовій комісії з розслідування причин авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах із 18 лютого на 31 березня.

Клименко, Бровари
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