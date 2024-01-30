росіяни направили на ТОТ додаткові сили росгвардії для безпеки під час проведення так званих "виборів"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

"Поліцаї мають забезпечити безпеку колаборантам з "виборчих дільниць", а також обходити українців під час "волевиявлення". росіянам важливо малювати явку на "виборах", тому вони дозволили голосувати за місцем проживання", - зазначають у Центрі нацспротиву.

В організації зазначають, шо росгвардійці будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора владіміра путіна, а також охороняти зрадників.