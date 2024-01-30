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росіяни направили на ТОТ додаткові сили росгвардії для безпеки під час проведення так званих "виборів"

30.01.2024 / 13:19
На тимчасово окуповані території (ТОТ) України росіяни направили додаткові сили росгвардії, аби ті забезпечили безпеку колаборантів під час проведення так званих "виборів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

"Поліцаї мають забезпечити безпеку колаборантам з "виборчих дільниць", а також обходити українців під час "волевиявлення". росіянам важливо малювати явку на "виборах", тому вони дозволили голосувати за місцем проживання", - зазначають у Центрі нацспротиву.

В організації зазначають, шо росгвардійці будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора владіміра путіна, а також охороняти зрадників.

росгвардія, ЦНС, ТОТ
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