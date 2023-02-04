Партизани у Криму ліквідували двох співробітників росгвардії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Співробітники росгвардії планували провести гарний вечір і їхали з Севастополя до Сімферополя, проте їхні плани зруйнував вибух. Машину підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули", - йдеться у повідомленні.

Там також розповіли, що ліквідацією росгвардійців займався партизанський рух "Атеш".

У ЦНС пояснили, що російська влада не коментує подію, щоб не руйнувати "стабільність" у регіоні.