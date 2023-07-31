Розвідка Британії: До Білорусі прибули кілька тисяч бойовиків пвк "вагнер"

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, "вагнерівці" базуються у наметовому таборі у Целі. Супутникові знімки зафіксували близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

З інформацією розвідки, з середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "вагнера", ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі. Знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів.

Більшість автівок - це вантажівки, мікроавтобуси та невелика кількість броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "вагнера", яку використовували в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що здатність "вагнерівців" захищати та зберегти свою важку техніку, зокрема авіацію, стане ключовим фактором у їх майбутній бойовій ефективності.