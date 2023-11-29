Дикий: У війні визначальним є те, скільки людей кожна країна виставила на фронт

Як пише Gazeta.ua, про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

"І тут питання виключно до нас. А чому весь цей час ми виставляємо на фронт менше людей, ніж вони? Це не тому що в нас менше населення. Це тому що в нас не проводять, як слід, мобілізацію", - сказав Дикий.

За його словами, нині близько 420 тисяч російських військових перебувають на окупованій території України. Для чотирьох областей це дуже багато.

"Вони ці 400 тисяч виставили, а ми ні. У нас мільйон людей в пікселі. Але їхні 420 тисяч - це власне воюючий контингент. Ці частини, що на "нулі", і найближчий тил. Вся решта в цю цифру не входить - тилове забезпечення, транспорт і логістика, госпіталі, поранені бійці, які лікуються вдома", - зазначив Дикий.

Разом з тим, за його словами, мільйон українських військовослужбовців - це ті що на фронті, і на північному кордоні, де доводиться тримати доволі серйозні сили, це резерви, ТЦК, госпіталі тощо.

"Оце все разом наш мільйон, наші Сили оборони. Ми не оприлюднювали офіційну цифру, скільки в нас на фронті, але ні для кого не секрет, що до 400 тисяч ми жодного разу і не підходили. Тобто ми не те що ніколи не воювали з перевагою, ми жодного разу навіть в паритет не виходили. Питання до нашого тилу: чому в нас так мало людей в пікселі?", - додав аналітик.