Кулеба повідомив про проведення переговорів з угорським колегою

"Щойно завершив зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно одне одного знаємо, хоча справді від початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли й ґрунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання одне одного. В України та Угорщини є питання одне до одного. Безумовно, головною темою було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу", - розповів Кулеба у відеозверненні в Інстаграмі.

Кулеба також повідомив, що доповідатиме президенту Володимиру Зеленському, а Сіярто доповідатиме своєму прем'єр-міністру. "Тим часом хочу дати один сигнал. Я ясно сказав: Петере, у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", - наголосив Кулеба.