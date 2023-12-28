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Кулеба та Єрмак зустрінуться із Сіярто наприкінці січня

12.01.2024 / 09:10
На 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою просування важливих для України рішень у Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", - розповів речник.

Кулеба, Єрмак, Ніколенко, Сіярто
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