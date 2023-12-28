Кулеба та Єрмак зустрінуться із Сіярто наприкінці січня

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою просування важливих для України рішень у Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", - розповів речник.