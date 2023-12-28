Експерт: Час порушувати питання щодо передачі ЗСУ ракет Tomahawk

Таку думку в ефірі Українського радіо висловив полковник запасу, учасник миротворчих місій, військовий експерт Сергій Грабський, передає Укрінформ.

За його словами, сам факт засідання Ради Україна-НАТО є свідченням того, наскільки важливим є питання України у порядку денному західних союзників.

«Звісно, зараз ми не побачимо результатів, бо більшість таких рішень непублічні. Але відомості, що надходять щодо протиповітряної коаліції, щодо важливих рішень, додають оптимізму. Я думаю, що питання будуть вирішуватися на найвищому рівні, і вони є виключно позитивними для нас», - зазначив експерт.

За його словами, для України важливо підвищити темп насичення українських зенітно-ракетних комплексів боєприпасами і розширити можливості поставок цих комплексів.

«Це надзвичайно складне питання, тому що одна країна навряд чи може зробити цей комплекс самотужки. Це міжнародна кооперація. Тому і проводяться такі зустрічі, щоб скоординувати і синхронізувати зусилля різних гравців і забезпечити потреби України. Я не скажу, що завтра в нас буде надійне прикриття і ми отримаємо десяток Patriot. Але робота ведеться і це найголовніше», - підкреслив Грабський.

На його переконання, ця зустріч Ради Україна-НАТО матиме дуже серйозні наслідки щодо посилення протиповітряних можливостей України.

Також військовий експерт висловив думку, що українському суспільству час порушувати питання щодо передачі Збройним силам України ракет великої дальності Tomahawk та їх застосування проти об'єктів противника.

«Ці ракети дозволять нам зробити якісний стрибок для того, щоб серйозно зменшити бойовий потенціал російської економіки», - заявив Грабський.

Водночас, визнає він, тут залежить все від того, як швидко західні союзники України усвідомлять критичну необхідність використання цієї зброї проти об'єктів на території Росії.

«Чим швидше вони прийдуть до розуміння, що це наша загальна мета, зокрема з точки зору елементарної гуманності, тим скоріше вони дадуть ці ракети. Тут справа за нашими політиками і дипломатами. Це завдання і для наших діаспор, в тій самій Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та інших країнах. Наскільки вони спроможні тиснути на керівництво цих країн і змінити громадську думку щодо необхідності передачі цього озброєння. Це наша спільна задача», - підкреслив експерт.