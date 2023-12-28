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Дикий: 500 тис. додатково мобілізованих - мінімальна потреба

11.01.2024 / 17:27
500 тис. додатково мобілізованих - мінімальна потреба. А далі протягом року мобілізовувати по 40 тис. громадян щомісяця. Тоді б відбувся перелам війни.

Як пише Gazeta.ua, про це сказав колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю виданню "Український тиждень".

"Якби зараз поставилися до мобілізації як до спільної справи українського тилу, а не завдання суто військових, то ситуація була би іншою. На весну вдалося би набрати пів мільйона. А далі протягом року по 40 тисяч людей у спокійному режимі брати щомісяця. Це була б історія про перелам війни", - сказав Дикий.

Складається враження, що влада намагається відсторонитися від мобілізації, зазначив колишній командир роти батальйону "Айдар".

"Так, формально Кабмін все ж таки виконав свій обов'язок і вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в законодавство щодо мобілізації. Утім, комунікаційна історія видається більш ніж неправильна. Коли просто-таки примусово Залужного (головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. - Gazeta.ua) виштовхують на пресконференцію", - сказав Дикий.

"Не армії потрібна мобілізація. Це нам з вами потрібно, щоб армія більше не допустила того, що було в Бучі. Для цього її потрібно забезпечити достатньою кількістю бійців. До того ж генерали не мають думати, звідки взяти бійців. Запитання до Залужного про категорії людей, яких планують мобілізовувати, явно не за адресою. Треба в тилу вирішувати, кого саме делегувати до війська. Цивільна влада і в правовому, і організаційному, моральному сенсах має здійснювати мобілізацію", - сказав Дикий.

З його слів, пів мільйона громадян потрібно мобілізувати за три-чотири місяці.

"Хочу почути від нашого верховного головнокомандувача (президент Володимир Зеленський є верховним головнокомандувачем. - Gazeta.ua) промову у стилі Вінстона Черчилля: мовляв, на найближчі роки в мене немає для вас нічого, крім поту, сліз і крові. З таким настроєм нації перемагають у війнах", - зазначив Дикий.

мобілізація, Дикий
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