Умєров запросив міністра оборони Угорщини до Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника оборонного відомства України в соціальній мережі X.

"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою", - йдеться в повідомленні.

Умеров подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, також він висловив надію на подальшу співпрацю.

"Також запросив міністра до Києва", - додав Умєров.