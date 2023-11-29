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Умєров запросив міністра оборони Угорщини до Києва

12.12.2023 / 11:14
Глава Міноборони України Рустем Умєров 11 грудня провів телефонну розмову зі своїм колегою з Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника оборонного відомства України в соціальній мережі X.

"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою", - йдеться в повідомленні.

Умеров подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, також він висловив надію на подальшу співпрацю.

"Також запросив міністра до Києва", - додав Умєров.

Умєров
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