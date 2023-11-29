ISW: російські війська намагаються перехопити ініціативу на фронті до президентських виборів у рф

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики констатують, що російські війська наразі ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також проводять безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

"Нинішні темпи бойових дій по всій лінії фронту в Україні загалом відповідають постійній оцінці ISW, згідно з якою російські сили намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року", – повідомляє ISW.

Вказується, що нещодавні офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським силам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та вздовж напрямку Авдіївка-Донецьк, тоді як українські сили зберігають ініціативу в ключових районах півдня України, про що свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

"Той факт, що російські війська намагалися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, за найскладніших погодних умов року, а не чекати на сильні морози, свідчить про те, що російські війська перебувають під тиском, щоб повністю перехопити і утримати ініціативу в перші місяці 2024 року перед президентськими виборами в Росії, що відбудуться в березні 2024 року", – стверджує відомство.

Зазначається, що російське командування, можливо, також прагнуло викликати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими. ISW пише, однак час подій свідчить про те, що Україна вирішила значно скоротити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій.

Аналітики додають, що залишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб російські війська змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому. Складні погодні умови, ймовірно, сповільнили темпи російського просування вздовж більшої частини фронту, збільшили російські втрати і ще більше підірвали моральний дух російських солдатів.

Також підкреслюється, що темпи російських втрат уздовж усієї лінії фронту в Україні, схоже, близькі до темпів формування російських сил, як це вже спостерігалося раніше, що, ймовірно, свідчить про те, що російські війська не накопичують незадіяні резерви в рамках підготовки до більш масштабних зимових операцій.

Як пишуть аналітики, українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і триваючих російських наступальних операцій для створення і закріплення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не проводили контрнаступальних операцій, таким чином зберігаючи сили і засоби для майбутніх наступальних дій.