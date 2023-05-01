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Ігнат: Для початку тренувань українських військових на винищувачах F-16 потрібне політичне рішення

01.05.2023 / 13:19
Речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат зазначив, що для початку тренувань українських військових на винищувачах F-16 потрібне політичне рішення, щоб Повітряні сили почали процес підготовки.

Про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

"Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, військові інженери. Кілька десятків пілотів готові вже воювати”, - сказав Ігнат.

F-16, Ігнат
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