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МОЗ ініціює зміни у законодавстві, які регулюють сферу телемедицини

12.02.2024 / 16:25
Міністерство охорони здоровʼя ініціює зміни у законодавстві, які регулюють сферу телемедицини, щоб пацієнти могли здійснювати діагностику, консультування, реабілітацію навіть поза межами закладу охорони здоров’я.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що зміни спрямовані на інтеграцію телемедицини в усі види медичної допомоги – екстрену, первинну, спеціалізовану, паліативну та реабілітаційну.

"У перспективі це покращить доступність та якість медичної допомоги в цілому та, зокрема, для хронічних хворих, людей, які внаслідок воєнних дій вимушено змінили місце свого проживання, мешканців прифронтових зон, сільської та віддаленої місцевості", - зауважили в МОЗ.

Там нагадали, що у липні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розбудови телемедицини в Україні.

"Одним із ключових завдань документа є проведення аналізу законодавства щодо надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини та вдосконалення відповідної нормативно-правової бази", - пояснюють в МОЗ.

Тому на виконання цього завдання відомство спільно з проєктом USAID «Сталий розвиток національних систем охорони здоров’я» (LHSS) провели аналіз нормативно-правової бази, яка регламентує застосування телемедицини в Україні.

Результати аналізу були використані для підготовки МОЗ змін до нормативно-правових актів, які сприятимуть розвитку телемедицини в Україні та адаптують її до сучасних умов і викликів.

«Чинне законодавство, яке наразі регулює сферу надання телемедичних послуг, є застарілим, а в якихось аспектах навіть відстає та не відповідає запитам сьогодення, – коментує результати аналізу Марія Карчевич – заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрового розвитку. – Ми прагнемо, щоби завдяки впровадженню телемедицини, медична допомога стала більш ефективною та доступною кожному українцю. Зокрема, пацієнти могли здійснювати діагностику, консультування, реабілітацію навіть поза межами закладу охорони здоров’я. Для цього важливо почати змінювати підходи в регулюванні».

Зауважимо, станом на кінець 2023 року до надання телемедичних послуг підключені 328 закладів охорони здоровʼя.

Телемедицина в Україні почала активно запроваджуватися ще у 2018 році у сільській місцевості із залучення лікарів-консультантів, щоб забезпечити надання медичної допомоги та реабілітації.

Кардинально підхід до застосування телемедицини та оцінки її ефективності, як вказують у МОЗ, змусили переглянути наслідки пандемії Covid-19 та особливо повномасштабне вторгнення Росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг. Особливо це стосується людей, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

Розбудова телемедицини в Україні активно підтримується її західними партнерами. Так, стратегія була розроблена у співпраці та за технічної підтримки Проєкту сталого розвитку місцевої системи охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

МОЗ, телемедицина
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