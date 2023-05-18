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Reuters: НАТО має затвердити секретні плани на випадок російського нападу

19.05.2023 / 11:15
В липні на Вільнюському саміті лідери НАТО мають затвердити тисячі сторінок секретних військових планів, які вперше з часів "холодної війни" детально описуватимуть, як альянс відповість у випадку російського нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей крок означає фундаментальну зміну, адже НАТО не бачило потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, навіть під час війн в Афганістані та Іраку.

Однак враховуючи, що найкривавіша з 1945 року війна в Європі вирує прямо за її кордонами в Україні, Альянс розуміє, що він повинен мати все планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із кремлем.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки... Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", - сказав один із вищих військових чиновників НАТО адмірал Роб Бауер.

Крім цього, історик Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп пояснив, що наразі НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти рф та її союзників, адже більшість з них зараз є членами НАТО.

"Ми не уявляємо типу війни, якою була "холодна війна", коли сили союзників... зазнавали б ударів одночасно з широкомасштабними атаками Варшавського договору", - сказав він, вказуючи скоріше на регіональні конфлікти, які необхідно стримувати швидко за допомогою розгортання сил.

Нагадаємо, днями росія перекинула до кордону з Норвегією і Фінляндією максимальну з початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Зазначимо, що обидві країни входять до НАТО.

НАТО, Reuters, Бауер
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