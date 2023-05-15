Чиновникам та силовикам білорусі дозволили виїжджати за кордон лише з дозволу лукашенка, - ЗМІ

Серед таких чиновників голови областей та столиці мінська, міністри внутрішніх справ, закордонних справ, оборони та міністр із надзвичайних ситуацій, пише білоруське видання "дзеркало".

Також це стосується голів Державного прикордонного комітету, Державного митного комітету, Слідчого комітету і Державного комітету судових експертиз та начальника Державної інспекції охорони тваринного та рослинного світу.

"Виїзд із білорусі керівників державних органів, а також керівників державних організацій та працівників, які здійснюють забезпечення діяльності та технічне обслуговування державних органів, яким надано допуск до державних секретів, визначатиметься урядом", – додали у повідомленні.