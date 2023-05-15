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Ігнат: Причиною падіння літальних апаратів рф могла бути причетна російська ППО

15.05.2023 / 09:10
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що до падіння авіації в Брянській області рф причетна російська протиповітряна оборона.

"Виходить - так. Чорний день авіації, вони (рф - ІФ-У) це визнали", - відповів Ігнат в ефірі національного телемарафону на припущення про те, що причиною падіння літальних апаратів рф могла бути російська ППО.

У суботу низка російських ЗМІ та пабліки в соцмережах повідомляли про втрату 4 літальних апаратів у Брянській області. Попередньо відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 без боєкомплекту, екіпажі загинули. Також повідомлялося про падіння двох винищувачів Су-34 і Су-35. Пілот і штурман Су-34 загинули, даних про екіпаж Су-35 немає.

Ігнат
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