США хочуть притягнути росію за використання отруйних речовин типу "Новачок"

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб спонукати країни, що залишилися, приєднатися до Конвенції з хімічної зброї. Я закликаю всі країни відстоювати правду і приєднатися до нас у притягненні до відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією зарину, та росією нервово-паралітичних отруйних речовин типу "Новачок", - йдеться у повідомленні президента США.