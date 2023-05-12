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США хочуть притягнути росію за використання отруйних речовин типу "Новачок"

13.05.2023 / 16:20
Сполучені Штати мають намір домагатися притягнення рф до відповідальності за використання отруйної речовини "Новичок".

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб спонукати країни, що залишилися, приєднатися до Конвенції з хімічної зброї. Я закликаю всі країни відстоювати правду і приєднатися до нас у притягненні до відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією зарину, та росією нервово-паралітичних отруйних речовин типу "Новачок", - йдеться у повідомленні президента США.

Байден
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