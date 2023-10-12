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Окотт: росія може продовжити атакувати цивільні судна в Чорному морі

13.10.2023 / 12:16
Країна-агресор росія може продовжити атакувати цивільні судна в Чорному морі, зокрема закладаючи вибухові пристрої на підходах до українських морських портів.

Відповідну заяву зробив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, його слова наводить пресслужба британського уряду.

За слова Окотта, британська розвідка минулого тижня розсекретила дані, згідно з якими росія може продовжити атакувати цивільні судна в Чорному морі.

За інформацією британської розвідки, для цього російські війська можуть використовувати вибухові пристрої, які будуть встановлюватися на підходах до портів України.

"Згубний напад росії на цивільне судноплавство в Чорному морі демонструє цілковиту зневагу путіна до життів цивільних осіб і потреб найуразливіших верств населення світу", — навів Окотт слова міністра закордонних справ.

ОБСЄ, Окотт
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