Окотт: росія може продовжити атакувати цивільні судна в Чорному морі

Відповідну заяву зробив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, його слова наводить пресслужба британського уряду.

За слова Окотта, британська розвідка минулого тижня розсекретила дані, згідно з якими росія може продовжити атакувати цивільні судна в Чорному морі.

За інформацією британської розвідки, для цього російські війська можуть використовувати вибухові пристрої, які будуть встановлюватися на підходах до портів України.

"Згубний напад росії на цивільне судноплавство в Чорному морі демонструє цілковиту зневагу путіна до життів цивільних осіб і потреб найуразливіших верств населення світу", — навів Окотт слова міністра закордонних справ.