Войти | Зарегистрироваться
08:31

суббота,
14 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Падіння російських безпілотників на території Румунії збільшує ризик ескалації

13.10.2023 / 11:14
Падіння російських безпілотників на території Румунії, яка є членом НАТО, збільшує ризик ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії президента Румунії.

У відомстві зазначили, що сьогодні, 12 жовтня, відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії. Під час обговорень учасники порушили питання чергового падіння російського дрону на території країни.

У канцелярії наголосили, що посилення російських атак на українські морські та річкові порти в районі Чорного моря "ще більше наблизило війну до кордонів Румунії".

"Інциденти з падінням фрагментів безпілотників на територію нашої країни і, відповідно, НАТО збільшили ризик ескалації", - додали в канцелярії.

Румунія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 октября
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.