Падіння російських безпілотників на території Румунії збільшує ризик ескалації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії президента Румунії.

У відомстві зазначили, що сьогодні, 12 жовтня, відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії. Під час обговорень учасники порушили питання чергового падіння російського дрону на території країни.

У канцелярії наголосили, що посилення російських атак на українські морські та річкові порти в районі Чорного моря "ще більше наблизило війну до кордонів Румунії".

"Інциденти з падінням фрагментів безпілотників на територію нашої країни і, відповідно, НАТО збільшили ризик ескалації", - додали в канцелярії.