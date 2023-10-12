У всіх мобільних операторів рф почалися проблеми з базовими станціями звʼязку, - ЗМІ

Наслідки цього кроку стали відчутні зараз: у всіх мобільних операторів почалися проблеми з базовими станціями звʼязку.

Про це пише російське бізнес-видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в найбільших мобільних операторах країни-окупанта, а також експертів ринку.

Наразі встановлення нових базових станцій російські мобільні оператори скоротили на 60%, а обсяги дефіциту станцій оцінюються в 50 тисяч. Наявні запаси у 20 тисяч критично недостатні для підтримки мереж і майже вичерпані.

“Оператори протягом останнього року тестують обладнання виробників «третього ешелону» з Китаю та інших країн, щоб замістити основних постачальників ZTE та Huawei (які вийшли з рф), але результати незадовільні”, - йдеться у статті.

Офіційно російська Мінцифра проблеми через санкції заперечує. Водночас, навіть офіційна статистика країни-окупанта свідчить про те, що кількість нових базових станцій у 2022 році стрімко впала – на 58% відносно 2021 року.

Тож російські наративи про «санкції не працюють» та сподівання на паралельний імпорт в черговий раз зазнали краху.

Світові телеком-лідери один за одним залишили ринок країни-агресора з початку 2022 року. Зокрема, Nokia та Ericsson офіційно заявили про вихід з росії, а китайська Huawei припинила бізнес в росії без офіційних заяв.