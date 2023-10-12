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Президентка Молдови представила Стратегію національної безпеки

12.10.2023 / 14:21
Президентка Молдови Мая Санду в середу представила Стратегію національної безпеки, яка охоплює кілька напрямків – від інвестицій в оборону та боротьби з корупцією до врегулювання придністровського конфлікту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Одне з ключових положень Стратегії нацбезпеки Молдови – збільшення інвестицій та зміцнення оборонного сектора, чому, за словами Санду, не повинен стати на заваді нейтральний статус країни.

"Навпаки, він зобов'язує нас зміцнювати обороноздатність, створювати сучасну армію, на яку громадяни можуть покластися і якою можуть пишатися. Ми зміцнимо і цивільний сектор безпеки, щоб інститути, які повинні нас захищати, насамперед орієнтувалися на потреби громадян", – сказала президентка.

Вона підкреслила, що стратегія передбачає "політичне вирішення конфлікту на Дністрі, яке мають визначити за активної участі Європейського Союзу та інших стратегічних партнерів", а також розвиток партнерських відносин у сфері безпеки з іншими країнами.

Окремий наголос Стратегія нацбезпеки Молдови робить на боротьбі з корупцією, яка "ставить під загрозу безпеку Молдови і сприяє іноземному втручанню у внутрішні справи країни, зокрема за допомогою брудних грошей, отриманих від незаконної діяльності".

Крім того, Молдова зобов’язується сприяти регіональній та міжнародній безпеці, зокрема шляхом участі в ініціативі ЄС "маршрути солідарності" з вивезення українського збіжжя й участі в цивільних місіях Євросоюзу.

Молдова, Санду
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