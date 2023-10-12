Остін: США здатні й будуть підтримувати і Україну і Ізраїль

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками «Рамштайну-16», передає кореспондент УНН.

«Я спілкуюсь із конгресменами й двопартійна підтримка України зберігається. Звичайно потрібен час, щоб досягнути тих чи інших рішень…Ми здатні підтримувати, як зусилля Україні, так і в Ізраїлі. Абсолютно ми можемо робити те і те, і ми будемо це робити», - сказав Остін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи вплив конфлікту на Близькому Сході на підтримку України, заявив, що партнери запевняють, що Київ все одно буде отримувати допомогу. Проте у будь-якому випадку чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу.