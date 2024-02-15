Постійна рада ОБСЄ проведе засідання через другу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"Мальтійське головування на звернення української делегації скликає у п’ятницю спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - поінформували в українській місії.

Було зазначено, що засідання цього постійно діючого керівного органу ОБСЄ проходитиме у посиленому форматі - тобто, за участю представників столиць країн-учасниць.