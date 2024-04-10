Урсула фон дер Ляєн: Загроза війни у Європі не є неминучою, але вона можлива

"Загроза війни, може, і не є неминучою, але вона можлива. Нам слід бути готовими. І розпочати потрібно з нагальної необхідності відновлення, поповнення й перетворення збройних сил країн - членів ЄС", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи на європейському саміті з оборони й безпеки в Брюсселі.

За її словами, Європа має прагнути розробляти й виробляти зброю наступного покоління, забезпечувати технологічну перевагу на майбутнє.

"Це означає активізувати розвиток оборонно-промислового потенціалу в наступні п'ять років, це нагальне завдання", - заявила голова ЄК.

Наприкінці лютого фон дер Ляєн заявила про необхідність для ЄС у найближчі п'ять років працювати над майбутньою архітектурою європейської безпеки "у всіх її вимірах, з усією необхідною швидкістю і політичною волею".