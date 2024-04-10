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росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, але без путіна, - ЗМІ

17.04.2024 / 18:30
росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яка відбудеться 6 червня. Однак кремлівського диктатора кликати не будуть.

Своє рішення підтвердили організатори пам’ятних заходів Mission Libération у Франції, пише Le Figaro.

«З огляду на обставини (війну рф проти України, – Ред.) путін не буде запрошений. росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року», – зазначили організатори.

Як поінформувала радіостанція Europe 1, запрошення буде направлено у дипломатичне представництво рф у Франції.

Франція
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