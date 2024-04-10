Фіцо: Приєднання України до НАТО "добре лише для Третьої світової війни"

Про це повідомляє польське видання Kresy.

Фіцо зазначив, що членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт, та наголосив на своєму бажанні проводити "комплексну зовнішню політику". Фіцо заявив, що буде лобіювати проти вступу України до НАТО, проте хоче добрих та дружніх відносин з усіма країнами, і з росією також.

"Членство України в НАТО добре лише для Третьої світової війни. Нам достатньо незалежної України", - підкреслив прем'єр-міністр Словаччини.

На думку Фіцо, після війни існує "сильний інтерес у відновленні нормальних відносин з москвою".