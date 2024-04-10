Воллес: Єдиний варіант відповіді на удари росії та Ірану – це вдарити у відповідь вдвічі сильніше

Про це він написав у статті в The Daily Telegraph, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо Ізраїль, тому що ми поділяємо спільні цінності, виступаємо проти тероризму і поважаємо суверенітет. Але якщо пілоти ВПС допомагають захищати Ізраїль, то ми повинні очікувати, що Ізраїль допоможе Україні летальною зброєю та іншими ресурсами, тому що альянси працюють в обох напрямках", - заявив Воллес.

За його словами, зараз Ізраїлю немає у списку країн, які надають Україні зброю та інше обладнання.

Ексміністр також вважає, що має бути рішуча відповідь на атаку Ірану.

"Я дійшов висновку, що єдиний варіант, коли Іран і росія завдають удару, - це вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання", - заявив Воллес.