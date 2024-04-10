Кірбі: Президент США зосереджений на тому, щоб не допустити ширшого конфлікту на Близькому Сході

Про це заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що США хочуть бачити деескалацію на Близькому Сході.

"Те, що Іран здійснив цю безпрецедентну атаку, яку ми і наші ізраїльські партнери та інші партнери відбили, не означає, що ми повинні просто змиритися з постійною ескалацією в регіоні. Президент не збирається миритися з тим, він хоче бачити деескалацію", - сказав Кірбі.

Відповідаючи на запитання, чи вважає Білий дім, що Ізраїль не повинен відповідати Ірану, представник Білого дому заявив, що це залежить від уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"Ми поважаємо їхній суверенний процес прийняття рішень. Ми хочемо бачити деескалацію напруженості. Ми не хочемо бачити ширшу війну", - додав Кірбі.