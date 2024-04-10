Войти | Зарегистрироваться
05:41

среда,
17 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Литва та Нідерланди: Сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи

16.04.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Вільнюсі зустрівся зі своєю нідерландською колегою Ханке Брейнс Слот.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

На зустрічі йшлося про ситуацію на Близькому Сході та підтримку України, яка бореться проти російської агресії.

Зокрема, міністри погодилися, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що "воно вирішальним чином залежить від нашої своєчасної підтримки".

"Боєприпаси, протиповітряна оборона, далекобійна артилерія, безпілотники – ми підтримуємо всі заходи та ініціативи, які допоможуть Україні якнайшвидше отримати необхідну їй зброю, водночас ми повинні суттєво збільшити виробництво власної оборонної промисловості", – сказав Ландсбергіс.

Він також наголосив, що допомагаючи Україні, необхідно зберігати і надалі посилювати тиск на Росію.

Важливо, щоб країни ЄС працювали разом і послідовно, щоб запобігти ухиленню та обходу санкцій, додав глава МЗС Литви.

Ландсбергіс наголосив, що переговори з Україною про вступ до ЄС мають розпочатися в червні цього року.

Він додав, що необхідно зробити ще один крок до наближення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні.

Ландсбергіс, МЗС Литви, Слот
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 апреля
15 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.