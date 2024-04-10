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Шольц: Китай та інші країни мають припинити допомогу росії

16.04.2024 / 11:14
Китай та інші країни мають припинити допомогу росії, яка проявляється у експорті товарів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати", - наголосив Шольц у Шанхаї, маючи на увазі зростання китайського експорту до росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Глава німецького уряду також повторив заклики не оминати санкції Заходу та не постачати зброю росії.

За його словами, агресивна війна росії - це не лише європейська проблема.

Такі заяви Шольца пролунали напередодні його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром КНР Лі Цяном.

Китай, Шольц
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