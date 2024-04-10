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Орбан: Без грошей і зброї з боку ЄС і США Україна як держава припинить своє існування

18.04.2024 / 14:21
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відзначився новою порцією скандальних заяв про Україну, назвавши її "протекторатом" Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав на Конференції національного консерватизму в Брюсселі, його слова наводить Politico.

Угорський прем’єр вважає, що без грошей і зброї з боку ЄС і США Україна "як держава припинить своє існування".

Він також повторив своє виловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між рф і країнами НАТО.

"Буферна зона повинна існувати", – сказав Орбан.

Очільник уряду Угорщини також розкритикував Захід за військову підтримку України.

"Те, що роблять європейці, погано, вони не націлені на припинення вогню, і ми не протистоїмо серйозно всім наслідкам підтримки країни, яка перебуває у війні, яку неможливо (виграти)", – сказав він.

Орбан
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